İç Anadolu'da Miraç Kandili dualarla idrak edildi

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir, Sivas, Niğde, Kırşehir, Kayseri, Kırıkkale ve Yozgat'taki camilerde, Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Nevşehir'deki camilerde, Kur'an-ı Kerim okundu, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için dua edildi.

Kurşunlu Camisi'ndeki programda, din görevlilerince mevlit ve ilahiler okundu.

- Sivas

Sivas'taki camilerde Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Tarihi Ulu Cami'de din görevlilerince okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'in ardından, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edildi.

Kandil programının sonunda cemaate mevlit şekeri dağıtıldı.

- Niğde

Niğde'deki camilerden Miraç Kandili dolayısıyla programalar düzenlendi.

Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, Miraç Kandili'yle ilgili sohbet edildi.

- Kırşehir

Kırşehir Hoca Ahmet Yesevi ve Ahi Evran Veli camilerinde Miraç Kandili programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan Hoca Ahmet Yesevi Camisi’ndeki programda mevlit ve ilahiler okundu.

İl Müftüsü Mehmet Yaman, programda Miraç Kandili ve önemini anlattı.

Programda, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler ve şehitler için dua edildi.

- Kayseri

Kayseri İl Müftülüğü tarafından tarihi Hunat Camisi'nde düzenlenen programda, Miraç Kandili'nin Müslümanlar için önemini anlattı.

Kur'an-ı Kerim okundu ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Vatandaşlar kandil programının ardından yatsı namazlarını kılıp camiden ayrıldı.

- Kırıkkale

Kırıkkale'de Nur Cami ve Külliyesi'nde düzenlenen Miraç Kandili programında, Kur'an-ı Kerim okundu.

İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından vaaz verildi. Yaşar, vaazın ardından Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua etti.

- Yozgat

Yozgat'ta Çapanoğlu Büyük Camisi'nde düzenlenen Miraç Kandili programında Kur'an-ı Kerim okundu, depremzedeler için dua edildi.

Namaz sonrası Yozgat Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarınca vatandaşla çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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