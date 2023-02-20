Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Son bir haftadaki operasyonlarda, yaklaşık 32 gram sentetik uyuşturucu ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemece, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

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