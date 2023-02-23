Deprem bölgesinden Nevşehir'e getirilen afetzedelerin tedavileri sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deprem bölgesinden Nevşehir'e getirilen afetzedelerin tedavileri sürüyor

AA

Deprem bölgesinden Nevşehir'e getirilen afetzedelerin tedavileri sürüyor

NEVŞEHİR (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 44 kişinin tedavileri Nevşehir'de sürüyor.

Depremlerde enkazda kalarak yaralananlar ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine getirildi. Burada 6'sı yoğun bakımda 44 depremzedenin tedavisi devam ediyor.

Hatay'da enkaz altında kalarak vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Menekşe Özdemir (27), gazetecilere, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra servise alındığını aktardı. Özdemir, ailesini depremde kaybettiğini, gönüllü refakatçisinin desteğiyle iyileşeceği günü beklediğini belirtti.

- Eşini ve iki çocuğunu kaybetti

İkamet ettikleri 5 katlı binanın depremde yıkılması sonucu yaralandığını anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Deprem anında uyuyorduk. Depremin şiddeti ile uyandık ve eşimle çocukları aldık. Kaçmaya fırsatımız olmadı. 4'ncü katta oturuyorduk. Bir anda bina üzerimize yıkıldı. Depremde eşimi ve iki evladımı kaybettim. Yoğun bakımda benimle çok güzel ilgilendiler. Tüm personele teşekkür ediyorum. Servise geçtikten sonrada bu ilgi devam etti."

Özdemir, babası ve kardeşinin İstanbul'da tedavi gördüklerini öğrendiğini, taburcu edildikten sonra bir araya gelmeyi ümit ettiğini söyledi.

63 yaşındaki Hatice İşlek ise Hatay'da yarım kalan tedavisine Nevşehir'de devam edildiğini, hastanedeki ilgiden memnun olduğunu ifade etti.

İşlek'e refakat eden yakını Sabriye Balcıoğlu da depremin şokunu hala üzerinden atamadığını, devletin seferber edilen imkanlarıyla yaşama yeniden tutunduklarını anlatarak, "Allah bir daha böyle bir afet göstermesin. Devletimizden Allah razı olsun. Bu günler geçtiğinde tekrar memleketimize dönmek istiyoruz. Deprem gecesi çok kötüydü. Kıyamet kopuyor zannettik." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Depremzede aile kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Depremzede aile kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı
Nevşehir'de devrilen otomobildeki depremzede öldü
YEREL HABERLER Nevşehir'de devrilen otomobildeki depremzede öldü
Depremde hayatını kaybeden Nevşehirli turist rehberleri anıldı
YEREL HABERLER Depremde hayatını kaybeden Nevşehirli turist ...
Enkazdan 6 gün sonra çıkarılan öğretmen çift maden işçilerine minnettar
YEREL HABERLER Enkazdan 6 gün sonra çıkarılan öğretmen çift maden ...
Nevşehir'de 6 yabancı uyruklu sınır dışı edilecek
YEREL HABERLER Nevşehir'de 6 yabancı uyruklu sınır dışı edilecek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.