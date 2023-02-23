Deprem bölgesinden Nevşehir'e getirilen afetzedelerin tedavileri sürüyor

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Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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NEVŞEHİR (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 44 kişinin tedavileri Nevşehir'de sürüyor.

Depremlerde enkazda kalarak yaralananlar ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine getirildi. Burada 6'sı yoğun bakımda 44 depremzedenin tedavisi devam ediyor.

Hatay'da enkaz altında kalarak vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Menekşe Özdemir (27), gazetecilere, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra servise alındığını aktardı. Özdemir, ailesini depremde kaybettiğini, gönüllü refakatçisinin desteğiyle iyileşeceği günü beklediğini belirtti.

- Eşini ve iki çocuğunu kaybetti

İkamet ettikleri 5 katlı binanın depremde yıkılması sonucu yaralandığını anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Deprem anında uyuyorduk. Depremin şiddeti ile uyandık ve eşimle çocukları aldık. Kaçmaya fırsatımız olmadı. 4'ncü katta oturuyorduk. Bir anda bina üzerimize yıkıldı. Depremde eşimi ve iki evladımı kaybettim. Yoğun bakımda benimle çok güzel ilgilendiler. Tüm personele teşekkür ediyorum. Servise geçtikten sonrada bu ilgi devam etti."

Özdemir, babası ve kardeşinin İstanbul'da tedavi gördüklerini öğrendiğini, taburcu edildikten sonra bir araya gelmeyi ümit ettiğini söyledi.

63 yaşındaki Hatice İşlek ise Hatay'da yarım kalan tedavisine Nevşehir'de devam edildiğini, hastanedeki ilgiden memnun olduğunu ifade etti.

İşlek'e refakat eden yakını Sabriye Balcıoğlu da depremin şokunu hala üzerinden atamadığını, devletin seferber edilen imkanlarıyla yaşama yeniden tutunduklarını anlatarak, "Allah bir daha böyle bir afet göstermesin. Devletimizden Allah razı olsun. Bu günler geçtiğinde tekrar memleketimize dönmek istiyoruz. Deprem gecesi çok kötüydü. Kıyamet kopuyor zannettik." dedi.

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