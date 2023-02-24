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Deprem bölgesinde inceleme yapan NEVÜ heyeti gözlemlerini raporlaştıracak

AA

Deprem bölgesinde inceleme yapan NEVÜ heyeti gözlemlerini raporlaştıracak

NEVŞEHİR (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği alanlarda inceleme yapan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) heyeti, TUBİTAK'a sunmak üzere rapor hazırlıyor.

Depremlerin oluşturduğu etki ve yıkımların nedenlerini araştırmak üzere TUBİTAK'a başvuran NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutluhan Akın ve Mimarlık-Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Dinçer, beraberlerindeki ekiple bölgede çalışma yaptı.

Rektör Yardımcısı Akın, doğal afetlerin ardından bilim insanlarının arazi çalışmalarına destek sunan "TUBİTAK 1002-C Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışması Acil Destek Programı" kapsamındaki incelemenin tamamlanmasının ardından döndükleri Nevşehir'de gazetecilerle bir araya geldi.

Depremlerin ardından ortaya çıkan yıkım manzaralarının birden çok faktörden kaynaklı olduğunu gözlemlediklerini belirten Akın, "Binalardaki proje hataları, işçilik, malzeme gibi hususların yanında, gereğince mühendislik hizmeti almadan yapılan binalar var. Ayrıca problemli zeminler üzerine yapılan binalarda ciddi anlamda hasar ve yıkımla karşılaşıldı. Sadece binanın sağlam veya projesine uygun olarak yapılması yetmiyor. Aynı zamanda binanın üzerine oturtulduğu zemin koşullarının da uygun olması gerekiyor. Bunun son depremlerde çok fazla örneklerini gördük." dedi.

Depremin etkilediği bazı yerleşim alanlarında gevşek zemin üzerine yapılan binaların, depremde yaşanan sıvılaşmaya bağlı olarak yıkıldığı veya ağır hasar aldığının görüldüğünü aktaran Akın, hasar ve yıkımla karşılaşılmamış olması nedeniyle ön plana çıkan TOKİ konutlarındaki yapım tekniklerinin yaygınlaşması gerektiğini kaydetti.

Akın, depremin tetiklediği kaya düşmesi, heyelan gibi unsurları da incelediklerini, yaptıkları çalışmalarla ilgili hazırlayacakları raporu en kısa sürede TUBİTAK'a teslim edeceklerini sözlerine ekledi.

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