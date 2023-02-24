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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir Belediyesi afişlerle bina güvenliğine dikkati çekti

AA

Nevşehir Belediyesi afişlerle bina güvenliğine dikkati çekti

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesi hizmet binasında çeşitli noktalara, bina güvenliğine dikkati çekmek için afiş asıldı.

Belediye merdivenleri ile İmar Müdürlüğü biriminin duvarına, enkaza dönüşen binaların görselleri ile "İşini iyi yapmak kazancının değil, karakterinin yansımasıdır. Döktüğün beton toprağın altında kalsa bile sağlam ve güzel olmalı" yazılı afişler konuldu.

Belediye Başkanı Mehmet Savran, gazetecilere, depremlerin ardından tüm imkanları seferber ederek Kahramanmaraş ve Hatay'daki çalışmalara destek verdiklerini söyledi.

Yaşanan afetten ibret alarak olası felaketlere karşı tedbirlerin artırıldığını kaydeden Savran, farkındalık oluşturmak için de çeşitli çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Belediye olarak inşaatlarda gerekli kontrollerin yapıldığını ancak denetimlerin daha hassas sürdürülebilmesi için yeni ekipler oluşturacaklarını aktaran Savran, şöyle konuştu:

"Karşılaştığımız bu felaketten ders alma noktasında birtakım faaliyetlerimiz olacak. Öncelikle toplum bilincinin geliştirilmesi için binayı yapan müteahhitler, mühendisler, kontrol eden personel, zemin etüdünü yapan firmalardaki kişilerin aynı zamanda da toplumun bu konuya ilişkin bilinçlendirilmesi gerekiyor. Biz duygusal bir milletiz, bu gibi durumlarda duygu yoğunluğumuzdan dolayı bir araya geliyoruz, kenetleniyor ve birlikte mücadele ediyoruz. Ama bu süreç geçtikten sonra da aklı ön plana çıkarmamız lazım. Aklı ön plana çıkararak bu tür felaketlerle karşılaştığımızda bu yıkıma uğramamak için neler yapabiliriz noktasında çalışmamız lazım. Biz de bu bilinci, toplumsal sorumluluğu ve toplumsal ahlakı geliştirecek ve hatırlatacak tabelalar astık."

Savran, daha önce çalışmalarına başlanılan Karasoku Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin de hızlandırılarak hayata geçirileceğini ifade etti.

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