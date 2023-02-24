NEVÜ'den depremlerde yaşamını yitiren öğrenci ve vatandaşlar için taziye mesajı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörlüğü tarafından, depremlerde 14 öğrencilerinin hayatını kaybettiği duyurularak taziye mesajı yayımlandı.
NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden öğrenciler ve vatandaşlar için başsağlığı dileğinde bulunuldu.
Depremlerde, NEVÜ'deki çeşitli fakültelerde eğitim gören ve ara tatil dolayısıyla farklı illerdeki ailelerinin yanına giden öğrencilerden 14'ünün yaşamını yitirdiği kaydedildiği açıklamada, “Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde öğrencilerimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu büyük felakette kaybettiğimiz öğrencilerimize ve tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve NEVÜ ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.