Nevşehir'de depremzede çocuklara eğlence etkinliği düzenlendi

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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NEVŞEHİR (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek aileleriyle geldikleri Nevşehir'de KYK yurdunda konaklayan çocuklar, düzenlenen etkinlikte eğlendi.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce, Kredi Yurtlar Kurumu Nevşehir Öğrenci Yurdu'nda depremzede çocuklara yönelik program düzenlendi.

Gönüllü eğitmenler, çocuklarla resim ve yüz boyama yaparken, Belediye'nin şehir tiyatrosu ekibince "Pinokyo" oyunu sahnelendi.

Etkinliğe katılan 10 yaşındaki Nuh Yekta Keskin, yurt binasında kendileri için düzenlenen etkinliklerden keyif aldığını belirterek "Burada günler güzel geçiyor. Gönüllü ablalar bizimle çeşitli oyunlar oynuyor, mutluyuz." dedi.

9 yaşındaki Ömür Erdoğan da ailesiyle yerleştiği öğrenci yurdunda gündüz ve akşam çeşitli programlar düzenlendiğini, yurtta konaklayan diğer çocuklarla oyun ve etkinliklerde eğlendiklerini söyledi.

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