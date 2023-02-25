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Engelli torna ustası onardığı akülü araçları depremzedelere gönderiyor

AA

BEHÇET ALKAN - Nevşehir'de, 11 yıl önce iş kazası sonucu yürüme yetisini kaybeden oto elektrik ve torna ustası Mehmet Adem Karadaş, engelli depremzedelerin akülü araç ihtiyacının karşılanmasına destek olmak için atölyesinde yoğun mesai harcıyor.

Engelli torna ustası onardığı akülü araçları depremzedelere gönderiyor

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Nevşehir'de, 11 yıl önce iş kazası sonucu yürüme yetisini kaybeden oto elektrik ve torna ustası Mehmet Adem Karadaş, engelli depremzedelerin akülü araç ihtiyacının karşılanmasına destek olmak için atölyesinde yoğun mesai harcıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, 2 yıl önce kurduğu Nevşehir Engelli ve Yaşlılar Derneği adına kampanya başlatan Karadaş, arızalı ve kullanılmayan akülü aracı olanlara bağış çağrısında bulundu.

Kendisine ait atölyeye teslim edilen araçların ücretsiz bakım ve onarımını yapan Karadaş, bunları bölgeye giden yardım tırlarıyla ihtiyaç sahiplerine gönderiyor.

Karadaş, AA muhabirine, geçirdiği kaza nedeniyle eski işinden ayrılarak, akülü araç tamirine başladığını, yaklaşık 8 yıldır atölyesinde ekmeğini bu şekilde kazandığını dile getirdi.

Yaşanan depremlerin ardından "Depremzedeler için ben ne yapabilirim?" diyerek, başkanlığını yaptığı dernek aracılığıyla kampanya başlattığını anlatan Karadaş, kullanılmayan ve arızalı akülü araçların tamiri ve bakımına başladığını söyledi.

Kampanya kapsamında 20 akülü aracı tamir ederek depremden etkilenen illere gönderdiğini kaydeden Karadaş, "Ülkemiz, yüzyılın felaketini yaşarken bizim durmamız olmazdı. Depremzede kardeşlerimizden engelli olanları en iyi bir engelli olarak biz anlarız. Karınca misali oraya su taşımamız, çorbada tuz olmamız gerekiyordu. Sağ olsun halkımız duyarlı davrandı. Çöpe gidecek akülü araçları tamir edip oradaki kardeşlerimize ulaştırıyorum." dedi.

Valilik koordinasyonundaki yardım kampanyasına bu çalışmayla destek vermenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Karadaş, kampanyalarının sürdüğünü belirtti.

Depremlerin ardından devlet ve milletin bütünleştiğine dikkati çeken Karadaş, şöyle konuştu:

"Engelli kaldıktan sonra kullandığım aracımı tamir ettirecek yer bulamadığımdan bu atölyeyi açmıştım. Burada arızalı tekerlekli sandalyelerin her türlü bakımını yapabilecek ekipmanımız var. Depremin ardından da depremzede vatandaşlarımız için çaba ortaya koyduk. Önceliğimiz deprem bölgesi, onları ayağa kaldıracağız. Devletimiz o illere nasıl yoğunluk vermişse elbette biz de o şekilde çalışacağız. Orası normalleşene kadar desteğimiz devam edecek. Bizim orada canımız yandı. Bir beden düşünün ki parmağının ucuna diken battığında bütün bedenin canı orada yoğunlaşır, biz tek canız. Orası bedenimizin bir uzvu. Elbette ki önce orayı tedavi edeceğiz, kanayan yaramızı iyileştireceğiz. Anadolu böyledir, tek bedendir."

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