Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda yaptığı çalışmada, 3 şüphelinin kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti.

Ekiplerin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 114 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan biri tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla salıverildi.

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