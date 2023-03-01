TGF Genel Sekreteri Ekici'den fahiş kira uygulamasına tepki

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Sekreteri ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı Bayram Ekici, Kahramanmaraş merkezli depremleri fırsata dönüştürerek, kira bedellerini yükseltenlere tepki gösterdi.

Ekici, NGC binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından ülke genelindeki bazı yerlerde olduğu gibi, Nevşehir'de de mülk sahiplerinin konut, apart ve iş yeri kiralarını normalin üzerinde artırarak afeti fırsata dönüştürmeye çalıştıklarının görüldüğünü belirtti.

Vatandaşlardan ve kente gelen depremzedelerden bu yönde çok sayıda şikayetin kendilerine ulaştığını dile getiren Ekici, şunları kaydetti:

"Kriz dönemlerinde, yaşanan acıya merhem olmak yerine bu durumu fırsata dönüştürmek isteyenlerle ne yazık ki şehrimizde de karşılaşıyoruz. Yaşanan depremlerden sonra da ülke genelinde benzer fahiş fiyat artışlarına şahit olduğumuz gibi ilimizde de kira oranlarını afaki derecede yükseltenler mevcut. Bu uygulamaların suç teşkil ettiğini bu tür fırsatçılara hatırlatmak isteriz. Ayrıca, bizlere ulaşan mağdur şikayetlerini Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığına yönlendirdiğimizin de bilinmesini isteriz. Gözyaşı döküp milletçe kenetlendiğimiz bugünlerde basın mensupları olarak fırsatçıları deşifre etmekten çekinmeyeceğimizi de açıkça ifade ediyoruz."

Ekici, depremzedeler için yürütülen yardım kampanyalarına destek veren gazeteci meslektaşlarına da teşekkür etti.

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