Ürgüp ile depremden etkilenen Kırıkhan ilçesi "kardeş şehir" oldu

NEVŞEHİR (AA) - Ürgüp Belediyesi, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden zarar gören Hatay'ın Kırıkhan ilçesi ile "kardeş şehir" oldu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürgüp Belediye Meclisi Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Mehmet Aktürk başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda söz alan Başkan Aktürk, yardım faaliyetleri kapsamında ziyaret ettiği Kırıkhan ilçesine dair izlenimlerini ve ilçede belediye olarak sürdükleri çalışmalar hakkında bilgi aktardı.
Gündeme dair maddelerin görüşülüp karara bağlandığı toplantıda, Kırıkhan ilçesi ile kardeş şehir olunması yönündeki teklif de görüşüldü.
Oy birliğiyle alınan kararla Ürgüp ile Kırıkhan kardeş şehir oldu.