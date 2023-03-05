Nevşehir'de freni boşalan kamyonun çarptığı 6 araçtaki 7 kişi yaralandı

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de freni boşalan kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.



Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde seyir halindeyken freni boşalan İ.K. idaresindeki 68 AAL 821 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.

Kazada, kamyonun çarptığı 6 araçtaki 7 kişi yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kamyon sürücüsü İ.K, gözaltına alındı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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