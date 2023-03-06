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Enkazda çalışan İHH gönüllüleri şimdi de depremzedelere yardım için çaba harcıyor

AA

Enkazda çalışan İHH gönüllüleri şimdi de depremzedelere yardım için çaba harcıyor

NEVŞEHİR (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde enkaz altında kalanları çıkarabilmek için günlerce özveriyle çalışan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllüleri, dönüş yaptıkları Nevşehir'de deprem bölgesine gönderilecek yardım malzemelerini tırlara yüklüyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerin ardından "acil" koduyla kendilerine iletilen mesajları alarak arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Nevşehir'den çeşitli illere hareket eden gönüllüler, yıkılan binaların enkazında kurtarma çalışmalarına katkı sağladı.

AFAD'ın düzenlediği eğitimlerde öğrendiklerini uygulayarak sürdürdükleri arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden memleketlerine dönen İHH gönüllüleri, bir yandan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında veya yerleştikleri evlerde konaklayan depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya bir yandan da deprem bölgesine gidecek yardımların organizasyonunda görev almaya devam ediyor.

Deprem bölgelerine gönderilecek yardım malzemelerini ve patatesleri tırlara yükleyen gönüllüler, çalışmalarını özveriyle sürdürüyor.

- Kentteki depremzedelerin yardımına koşuyorlar

İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği Başkanı Baki Öncel, AA muhabirine, depremin ilk gününden itibaren yardım faaliyetlerinin sürdüğünü, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra gıda ve ihtiyaç malzemeleri dağıttıklarını da söyledi.

Nevşehir Valiliği koordinesindeki yardım kampanyasına katkı verdiklerini belirten Öncel, şunları kaydetti:

"İlk günden itibaren gönüllülerimizle yardım çalışmalarını başlattık. Yardımların toplanması, tasnif edilmesi çalışmalarını yaptık. Depremin üzerinden zaman geçmesine rağmen faaliyetlerimiz durmadı. Nevşehir'den bölgede ihtiyaç duyulan yerlere yardımları götürmeye devam ediyoruz. Özellikle, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın bölgedeki aşevlerinin kuru gıda ihtiyacının yanı sıra depremzedelerin ihtiyaçlarını da karşılamak üzere çalışıyoruz. Kentimize gelen depremzedeler için ev temini, kişisel ve eşya ihtiyaçlarının karşılanması gibi faaliyetlere destek oluyoruz."

İHH Nevşehir Kadın Kolları Sorumlusu Sedef Öğütgen de 6 Şubat'tan beri yaraları sarmak için hummalı bir çalışma sergilediklerini dile getirdi.

- Yardım çalışmalarına katılıyorlar

İHH gönüllüsü Halil Arı ise son üç yıldır AFAD'ın düzenlediği saha eğitimlerine katıldığını, elde ettiği bilgiler ışığında Hatay'daki bina enkazlarında çalıştığını anlattı.

Afetzedelere destek olmanın ve onların duasını almanın eşsiz bir duygu olduğunu vurgulayan Arı, "Hatay'a depremden 4 saat sonra ulaştık. Çalışmalara katılıp vatandaşlarımızı enkazdan çıkardık. Nevşehir'e geldiğimizde de devam eden yardım çalışmalarına destek veriyoruz." dedi.

Gönüllülerden Bahri Dünya da Hatay'dan döndükten sonra dinlenmeye çekilmeyip yardım faaliyetlerine destek olmaya çalıştığını dile getirerek, "Nevşehir'e gelen depremzedelerin elimizden geldiğince ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Yeri geliyor çocuklarla ilgileniyor yeri geliyor abilerimizle sohbet ediyoruz. Şu anda da Kahramanmaraş'a gidecek yardım tırına malzeme yüklüyoruz." diye konuştu.

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