Nevşehir protokolünden Berat Kandili mesajı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve Belediye Başkanı Mehmet Savran, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Becel, mesajında, ramazan ayının habercisi Berat Kandili'ne ulaşmanın buruk mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Gecenin, birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olmasını temenni eden Becel, mesajında, "Dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz bu anlarda kandiller, sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı anlamlı günlerden biri olmuştur. Bu vesile ile bu zor günlerin de milletçe üstesinden geleceğimizi gönülden temenni ediyor, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı depremzedelerimize acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Milletvekili Açıkgöz ise tüm Müslümanların Berat Kandili'ni tebrik ederek, "Milli birlik ve beraberlik içerisinde şerden ve şer odaklarından uzak, her bir kardeşimizin sıkıntısını ve acısını kendimizin bilerek, gönülleri fethederek, gönül coğrafyamızda, ülkemizde, İslam aleminde beratın hayrımıza ve kurtuluşumuza vesile olmasını diliyorum." mesajını paylaştı.

Belediye Başkanı Savran da kandil gecelerinin insanlar arasındaki gönül bağlarının güçlenmesi için fırsat olduğunu ifade ederek, Nevşehir halkının ve tüm inananların kandilini tebrik etti.

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