Avanos'ta depremzede çocuklar seramik atölyesindeki etkinliğe katıldı

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Avanos ilçesindeki bir seramik atölyesinde, depremzede çocuklara yönelik boyama etkinliği düzenlendi.

Türkiye'nin el sanatlarıyla ünlü Avanos ilçesinde halkın önmeli geçim kaynağı konumundaki seramik atölyelerinden bazıları, kapılarını depremzede çocuklara açtı.

İlçedeki KYK yurtlarında aileleriyle konaklayan depremzede çocuklar, seramik atölyesinde kendileri için hazırlanan bölümde çamurdan çeşitli objeler yapıp, boyadı.

Atölye çalışanlarının gözetiminde gerçekleşen etkinlikte, çocuklara seramik çamuruna şekil verme eğitimi verildi. Kendilerine verilen çamurla figürler yapan çocuklar, daha sonra ortaya çıkardıkları eserleri farklı renklerde boyadı.



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