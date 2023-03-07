Avanos'ta depremzede çocuklar seramik atölyesindeki etkinliğe katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avanos'ta depremzede çocuklar seramik atölyesindeki etkinliğe katıldı

AA

Avanos'ta depremzede çocuklar seramik atölyesindeki etkinliğe katıldı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Avanos ilçesindeki bir seramik atölyesinde, depremzede çocuklara yönelik boyama etkinliği düzenlendi.

Türkiye'nin el sanatlarıyla ünlü Avanos ilçesinde halkın önmeli geçim kaynağı konumundaki seramik atölyelerinden bazıları, kapılarını depremzede çocuklara açtı.

İlçedeki KYK yurtlarında aileleriyle konaklayan depremzede çocuklar, seramik atölyesinde kendileri için hazırlanan bölümde çamurdan çeşitli objeler yapıp, boyadı.

Atölye çalışanlarının gözetiminde gerçekleşen etkinlikte, çocuklara seramik çamuruna şekil verme eğitimi verildi. Kendilerine verilen çamurla figürler yapan çocuklar, daha sonra ortaya çıkardıkları eserleri farklı renklerde boyadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nevşehir'den kısa kısa
YEREL HABERLER Nevşehir'den kısa kısa
Nevşehir'de nefes borusuna ceviz kaçan çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Nevşehir'de nefes borusuna ceviz kaçan çocuk hayatını ...
Nevşehir protokolünden Berat Kandili mesajı
YEREL HABERLER Nevşehir protokolünden Berat Kandili mesajı
Enkazda çalışan İHH gönüllüleri şimdi de depremzedelere yardım için çaba harcıyor
YEREL HABERLER Enkazda çalışan İHH gönüllüleri şimdi de ...
Nevşehir'de freni boşalan kamyonun çarptığı 6 araçtaki 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Nevşehir'de freni boşalan kamyonun çarptığı 6 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.