Nevşehir'de yapımına başlanan millet bahçesinde çalışmalar hızlandı

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'e Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan millet bahçesinde çalışmalar sürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Raşitbey Mahallesi'nde yaklaşık 150 bin metrekare alanda hizmet sunacak millet bahçesinin yakın zamanda hizmete sunulması amacıyla çalışmalara hız verildi.

TOKİ tarafından gerçekleştirilen ihalenin ardından yüklenici firmaya yer tesliminin yapıldığı millet bahçesinde, millet kıraathanesi ve havuz alanlarında inşaat ve peyzaj düzenlemelerine başlanıldı.

İçinde, otopark, koşu-yürüyüş yolu, süs havuzları, çocuk oyun alanları, futbol ve basketbol sahaları, tenis kortları, fitness ve barbekü alanlarının yer alacağı millet bahçesinde, farklı tür ve renklerde ağaç ve mevsimlik çiçekler de yer alacak.



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