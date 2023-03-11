Afetzede ressam dertlerini de depremde yaşadıklarını da tuvale döküyor

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlere Afşin ilçesinde yakalanan ve Nevşehir'de hayata tutunmaya çalışan ressam Mustafa Hamiş (65), yaşadığı acıları yansıtmak için palet, fırça ve tuvaline sarıldı.

Depremlerde ağır hasarlı evini ve hatıralarını geride bırakarak Nevşehir Öğretmenevi'ne yerleşen emekli memur ressam Hamiş, yaşadığı acıları 35 yıldır sevdalısı olduğu tuvale döküyor.

Yaklaşık bir aydır ailesiyle misafir edildiği öğretmenevi yetkililerine ilettiği talep üzerine Şehit Demet Sezen Güzel Sanatlar Lisesi'nin atölyesinde çalışma imkanı bulan Hamiş, manzara resimlerini yağlı boya ile deprem sonrasında şahit olduklarını karakalemle çiziyor.

Hamiş, AA muhabirine, bazı yakınlarını kaybettiği depremde yaşadığı travmayı unutamadığını, rahatlamak için yeniden resme yöneldiğini belirtti.

Afşin ilçesindeki atölyesinde son yıllarını resme ayırdığını, çok sayıda tablosunu evinde bırakarak Nevşehir'e geldiğini aktaran Hamiş, kendisine destek veren Nevşehir Valiliği ile Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine minnettar olduğunu ifade etti.

Depremlerin meydana geldiği 6 Şubat gecesi de resimle meşgul olduğunu, dinlenmek için yatağına geçtiği sırada sarsıntı olduğunu anlatan Hamiş, şöyle konuştu:

"Gece yazılar yazdım, resimle ilgili çalışmalar yaptım. Somyaya uzanınca ansızın deprem oldu, duvarlar birbirine girdi ve ne yapacağımızı şaşırdık. Dışarıya kaçtık, ayağımızda ayakkabı yok, üstümüzde kazak yok. Bir taraftan kar yağıyor ve hava çok soğuktu. Babamın tek katlı evi vardı, oraya gittik. Öğle vakti yeniden deprem olunca toz bulutu ilçeyi kapladı. Çocuklara 'burada durmayalım' dedim. Yola çıktık, normalde yarım saatte vardığımız Göksun'a 4 saatte ulaştık. Yollarda arabaları geçebilmek mucizeydi. Buradaki insanlar bizlere kucak açtı. Çorabını çıkarıp bize verenler oldu. Hiç unutmam, Nevşehir'de çarşıda yürürken bir adam sırtındaki ceketi çıkarıp bana verdi. O ceketi saklıyorum, 'Ölünce bu ceketi tabutumun üzerine koyun' diye vasiyet ettim. Depremde dayım ve ailesinden 8 kişi enkaz altıda kalıp öldü. O acıları da yaşadık. Resme içimi döküyorum. Bir nebze olsun beni ferahlatıyor. Güzel bir duygu resim yapmak. Dertlerimi de depremde yaşadıklarımızı da tuvale dökeceğim."

- Nevşehir'de resim sergisi açmayı planlıyor

Lise yıllarından beri ilgi duyduğu resme ömrünün yarısını verdiğini dile getiren Hamiş, fırça ve tuvali hayatından çıkaramayacağını kaydetti.

Memleketinde sağlam kalan tablolarını da kente getirmeyi arzuladığını ve Nevşehir'de resim sergisi açmak istediğini belirten Hamiş, "Evim de kiraladığım atölye de ağır hasarlı. Atölye sahibi bana müjdeli bir haber verdi. Tüm resimler yerinde duruyormuş. Sadece almış olduğum ödüllerin cam olanları kırılmış. Gidip onları da getireceğim, burada sergi açmayı düşünüyorum." diye konuştu.

Hamiş, depremin ardından yeni bir hayata başladıklarını, devletin depremzedeler için tüm imkanları seferber ettiğini belirterek, geleceğe umutla baktıklarını sözlerine ekledi.

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