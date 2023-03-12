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Depremin gölgelediği yüzleri "gölge oyunu" ile güldürmeye çalışıyor

AA

Depremin gölgelediği yüzleri "gölge oyunu" ile güldürmeye çalışıyor

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Nevşehir'de öğretim görevlisi Yücel Özdemir, gönüllü olarak kentteki Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan depremzede çocuklara Hacivat-Karagöz gölge oyunu gösterisi sunuyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, yaşadıkları kentlerden ayrılarak Nevşehir'e gelen ve aileleri ile Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesindeki öğrenci yurtlarında konaklayan çocuklar, akşamları geleneksel gölge oyunlarıyla neşeleniyor.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Türk Halk Bilimi Bölümü Araştırma Görevlisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Yücel Özdemir, gölge oyununu sahnelemek için beraberinde taşıdığı platform ve kuklalarla depremzedelerin konakladığı yurtlarda gösteri sunuyor.

Hacivat ve Karagöz ile Beberuhi, Tuzsuz Deli Bekir, Çelebi başta olmak üzere çeşitli karakterlere ses ve can olan Özdemir, sunduğu gösterilerle çocukların yanı sıra ebeveynlerinin de eğlenceli vakit geçirmesini sağlıyor.

Özdemir, sunduğu gösterilerin ardından deneyimlemek isteyen çocuklara atölye eğitimi de veriyor.

- "Hacivat-Karagöz psikososyal sorunlarımıza cevap veriyor"

Özdemir, AA muhabirine, yaklaşık 10 yıldır gölge oyunu icra ettiğini, depremlerin ardından afetzedeler için etkinlik düzenlemeye başladığını söyledi.

Haftanın bazı günleri öğrenci yurtlarında gölge oyunu sahnelediğini anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

"Üniversite bünyesindeki Nevşehir Kapadokya Araştırma Uygulama Merkezi ile beraber çocuklara ulaşmaya çalışıyoruz. Çünkü biz böyle doğal felaketlerde kültürel miras etkinliklerinin bizim psikososyal birçok sorunumuza cevap vereceğini düşünüyoruz. Kültürel mirasla bu süreçte destek olmaya çalışıyoruz. Hem üniversite hem de içinde bulunduğumuz Hacivat-Karagöz sanatının temsilcisi sivil toplum gruplarıyla beraber devam edeceğiz. Karagöz sanatı somut olmayan kültürel mirasın bir unsuru. Biz burada gelecek kuşakların deneyimleyerek bunu öğrenmesini hedefliyoruz."

Özdemir, oyunun sonunda atölye çalışması yaptıklarını ifade ederek, "Bu doğrultuda özellikle çocukların etkileşim içinde bu deneyimi yaşamalarını istiyoruz. Karagöz perdesi 7'den 70'e herkesi etrafında topluyor. Orada anlatılan dramatik kurguyu izlemek istiyorlar. Seyirci olarak hep beraber o anı yaşıyor. Biz de Karagöz aracılığıyla bir şeyler anlatmaya, mesaj vermeye çalışıyoruz." dedi.

- Depremzede çocuklar etkinliği keyifle izliyor

Gölge oyununu izleyen çocuklardan Alper Özkan da daha önce çizgi filmini izlediği Hacivat ve Karagöz'ü canlı performansla seyretmenin kendisi ve arkadaşlarını mutlu ettiğini dile getirerek, "Hacivat ve Karagöz güzel bir sanat. Eski zamanlarda eğlenmek için izlerlermiş. Gölge oyununu ben de denedim, çok güzeldi." diye konuştu.

Kürşat Öz ise oyundaki karakterlerin birbirlerine yaptığı şakalara güldüğünü söyledi.

Beren Mercan da Hacivat ve Karagöz ile ilk kez karşılaştığını, daha önce hiç bir ortamda izlemediğini aktardı.

Mercan, gölge oyunu etkinliğinin konakladıkları yurtta sık sık düzenlenmesini istediğini de sözlerine ekledi.

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