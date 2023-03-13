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Nevşehir'den kısa kısa

AA

Nevşehir'den kısa kısa

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Bekdik Mahallesi'nde vatandaşla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Savran, kentin farklı noktalarında belirli aralıklarla vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinliyor.

Bekdik Mahallesi'ndeki Millet Kıraathanesi'nde vatandaşla buluşan Savran, belediyenin çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

2023 yılı yatırım programı çerçevesinde mahallelerde gerçekleştirilecek alt ve üstyapı çalışmaları kapsamında, mahalle sakinlerinin görüş ve önerilerini dinleyen Savran, kenti daha modern bir kimliği kavuşması için çalıştıklarını belirtti.

- Depremzede çocuklar etkinliklerle eğlendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden ayrılarak geldikleri Nevşehir'de aileleriyle KYK yurtlarında konaklayan depremzede çocuklar, düzenlenen etkinliklerde keyifli vakit geçiriyor.

İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneğince, Ayşe Hümaşah Sultan Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen programda, gönüllüler çizgi film kahramanlarını kostümleriyle eğlence düzenledi.

Çocuklara pamuk şeker, balon ve çeşitli hediyelerin dağıtıldığı etkinlikte çocuklar eğlendi.

Dernek yetkililerinden Ali Akarsu, depremin meydana geldiği 6 Şubat tarihinden beri İHH gönüllülerinin deprem bölgesindeki illerde olduğu gibi farklı şehirlerde depremzedelerin yararına faaliyetler yürüttüğünü belirtti.

- NEVÜ'de "Afet sonrası psikososyal destek" konulu çevrimiçi konferans

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından akademik personele yönelik "Afet sonrası psikososyal destek" konulu çevrim içi konferans programı düzenlendi.

Programa konuşmacı olarak katılan uzman psikolog Müge Göğebakan, sunumunda, afet öncesinde alınabilecek önlemler ile afet sonrasında yaşanılabilecek duygu ve psikolojik semptomlarla ilgili bilgi verdi.

Afetlerin ardından, bireylerde korku, endişe, çaresizlik ve suçluluk duygularının sıklıkla görülebilen tepkiler olduğunu anlatan Göğebakan, afetzedelerin belirli periyotlarla takibinin yapılması gerektiğini, psikolojik zorlukların şiddetlenmesi halinde uzmandan destek alınmasının en doğru davranış olacağını ifade etti.

Konferans, soru cevap kısmının ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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