Nevşehir Valisi Becel, deprem bölgesine yapılan yardımlara ilişkin bilgi verdi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte yardım seferberliği başlatıldığını, sürecin birlik ve dayanışma içinde sürdürüldüğünü belirtti.

Vali Becel, AFAD İl Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında, depremin ardından kentte vakit kaybedilmeden yardım çalışmalarının başlatıldığını söyledi.

İl genelinde belediyeler, sivil toplum kuruluşları, turizmciler ve vatandaşların el birliğiyle yoğun gayret gösterdiğini anlatan Becel, "6 Şubat'ta, depremin meydana gelmesinin ardından kriz merkezi oluşturduk ve ilk arama kurtarma ekibimizi saat 05.45'te bölgeye gönderdik. Tüm sektörler ve halkımız büyük bir duyarlılık gösterdi. Çalışmalarımız sürüyor." dedi.

AFAD koordinasyonunda oluşturulan yardım toplama merkezlerinde gönüllülerin de desteğiyle hazırlanan 227 yardım tırının depremden etkilenen illere ulaştırıldığını kaydeden Becel, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesine ilimizden 2 bin 833 personel, 83 iş makinesi, 68 sağlık ve arama kurtarma aracı, 577 çadır ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri gönderildi. Bölgeye yakın, ulaşılabilir ve güvenli olmamızdan dolayı çok sayıda depremzede ilimizi tercih etti. Nüfus ile orantılandığında en fazla depremzedeyi misafir eden iliz. Toplamda 28 binin üzerinde depremzede vatandaşımızı barındırdık. Bunların bir kısmı farklı illere gitti veya geri dönüş yaptı. Bugün itibarıyla 16 bin 270 depremzede vatandaşımıza ev sahipliği yapıyoruz. Bölgeye kuru gıda, patates ve giyecek yardımlarımız da devam ediyor."





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