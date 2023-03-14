"Depremin kadın kahramanları" NEVÜ'nün çevrim içi panelinde konuştu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜKÇAM) tarafından "Depremin kadın kahramanları" konulu çevrim içi panel düzenlendi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite yöneticileri, akademisyen ve öğrencilerin katıldığı panelin moderatörlüğünü NÜKÇAM Müdürü Gülhan Küçük Öztürk yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremde, Gaziantep İnayet Topçuoğlu Hastanesi'ndeki servislerde yatan çocukları kurtarma çabası güvenlik kameralarına yansıyan hemşire Şeyma Alakuş, depremde yaşadıklarını anlattı.

Sarsıntı sırasında görev bilinciyle çocuk hastalara yardıma koştuğunu belirten Alakuş, şöyle konuştu:

"Servisimde yatan çocukları tanıyordum, sürekli kontrol ettiğim hastalardı. Onların yanına koştum. Ayaklarımın altından yer kayıyordu ve hala kulağımdan gitmeyen bir gürültü vardı. Birini kucağıma aldım, diğerlerinin yanında anneleri vardı ve odaları tahliye ettim. Dışarı çıktık ve sarsıntı durdu. Çocuklar önce Allah'a, sonra bize emanetler. Görevimi yerine getirmeye çalıştım. Hastalarıma bir şey olsaydı vicdan azabından yaşayamazdım. İnsanlara insanlığı gösterebildiysem ne mutlu bana. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın."

​​​​​​​Depremlerin ardından etkilenen illere giderek, afetzedelerin hayata tutunmaları için çaba harcayan kadın gönüllülerden Serap Özbey ile Figen İnci de şahit oldukları hadiseleri ve gerçekleştirdikleri çalışmaları panele katılanlarla paylaştı.

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