Nevşehir'de yeni evli çiftin otel odasında ölü bulunmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bir otelde balayı tatili yapan çiftin, konakladıkları odada ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 3 zanlı tutuklandı.

Hafta sonu giriş yaptıkları otelde kendilerinden haber alınamaması üzerine, çalışanlar tarafından M.A. ve K.A'nın odada ölü bulunmasının ardından Ürgüp Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan otel işletmecisi E.A, otel müdürü T.U. ve işçi A.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Dün, yeni evli çift balayı için geldikleri Ortahisar beldesindeki otelin kendilerine ayrılan odasında hareketsiz bulunmuştu. Çiftin cesetleri otopsi için Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Ortahisar beldesindeki otelin, kalorifer ısıtmasında kömür kullanıldığı, önceki günlerde yapılan baca temizliği sırasında dökülen sıvaların karbonmonoksit sızıntısına neden olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi.

Öte yandan, M.A. ve K.A'nın cenazeleri İstanbul'da toprağa verildi.

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