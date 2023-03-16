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Nevşehir'de üç otomobilin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA

Nevşehir'de üç otomobilin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Avanos ilçesinde üç otomobilin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

M.Ş. yönetimindeki 60 HA 275 plakalı otomobil, Kırşehir-Kayseri kara yolu Topaklı köyü mevkisinde, önce aynı yönde seyreden H.C. idaresindeki 38 RU 952 plakalı otomobile, ardından da bir iş yerinin duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak karşı şeride geçen 38 RU 952 plakalı araç da Y.A'nın kullandığı 34 FAT 977 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü M.Ş. ile beraberindeki A.Ö. yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücüler H.C. ve Y.A, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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