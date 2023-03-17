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Kapadokya'da depremlerin ardından yavaşlayan rezervasyonlar normale döndü

AA

BEHÇET ALKAN - Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle turistlerin ilgisini çeken Kapadokya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yavaşlayan rezervasyonlar normal seyrine döndü.

Kapadokya'da depremlerin ardından yavaşlayan rezervasyonlar normale döndü

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle turistlerin ilgisini çeken Kapadokya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yavaşlayan rezervasyonlar normal seyrine döndü.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Talip Aldemir, AA muhabirine, 6 Şubat'taki depremlerin ardından rezervasyonlarda yavaşlama olduğunu söyledi.

Son günlerde rezervasyonların normale döndüğünü ve nisan itibarıyla bölgedeki turizm bileşenlerinde hareketli bir sürecin başlayacağını öngördüklerini dile getiren Aldemir, "Deprem, maalesef marttaki hareketlilik beklentisini nisana öteledi. Nisana yönelik rezervasyon taleplerimiz iyi gidiyor." dedi.

Aldemir, bu yıl tüm zamanların turist rekorunu kırmayı beklediklerini vurgulayarak, "2023 turizm anlamında bereketli bir yıl olacaktır. Dünyanın her tarafından misafir ağırlayacağız, rezervasyonlar gelmeye devam ediyor. Kapadokya, dünyada eşi benzeri olmayan bir turizm bölgesi." diye konuştu.

- "2023 yılı turizm hedeflerinden şaşmamış pozisyondayız"

Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği Başkanı Mehmet Dinler ise konaklama tesisleri ile sıcak hava balon turu ve diğer organizasyonlara yönelik taleplerde artış görüldüğünü belirtti.

Türkiye'nin çok önemli bir turizm ülkesi olduğuna dikkati çeken Dinler, şunları kaydetti:

"Türkiye, yerleşmiş turizm politikalarıyla önemli krizleri, felaketleri çabuk atlatabilen bir ülke. Her ne kadar şubatta rezervasyonlarda yavaşlama yaşamış olsak da bunu atlattık. Özellikle nisandan itibaren bölgemizde yoğunluk gözüküyor. Sene başında belirlediğimiz, 2023 yılı turizm hedeflerinden şaşmamış pozisyondayız. Kapadokya'nın en önemli özelliği pazar çeşitliliğidir. Bu yıl Uzak Doğu ülkelerinden artan bir talebin olduğunu söyleyebiliriz."

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz da Kapadokya'nın daha iyi tanınması amacıyla bölge turizmcilerinin uluslararası fuarlara etkin katıldığını, bu çabanın meyvesinin de alındığını söyledi.

Kapadokya'daki müze ve ören yerleri, geçen yıl 4 milyon 192 bin 70, 2021'de 2 milyon 285 bin 895, 2020'de 992 bin 620, 2019'da ise 3 milyon 834 bin 134 ziyaretçi sayısına ulaşmıştı.

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