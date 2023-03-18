Nevşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya platformlarında indirimli gıda ürünleri satışı bahanesiyle sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen polis, çeşitli sosyal medya hesaplarında paylaşımlarda bulunarak, bazı gıda ürünlerinde indirim yaptıklarını belirtip, vatandaşları dolandırdıkları öne sürülen şüphelilere yönelik Nevşehir, Kayseri ve Niğde'de eşzamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı.

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