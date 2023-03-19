Nevşehir'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

A.Y. yönetimindeki 68 AAP 435 plakalı AFAD'a ait minibüs, Nevşehir-Aksaray kara yolu Terminal Kavşağı'nda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 50 AAD 839 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada ikiye ayrılan otomobilin parçaları etrafa savruldu.

Otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, minibüsteki 9 kişi yaralandı.

Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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