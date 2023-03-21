Kapadokya'da balonlar çiçek açan ağaçlarla kaplı vadilerde uçtu

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya'da, sıcak hava balon turuna katılan turistler, çiçek açan ağaçlarla kaplı vadilerin oluşturduğu manzarayı izledi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da, ilkbaharda canlanan doğa, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilere renk kattı.

Sabahın ilk ışıklarıyla bölgenin tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerinin kuşbakışı izlenmesine olanak sunan sıcak hava balonları, gökyüzüne yükseldi.

Çiçek ve balonların yansıttığı görüntüyü izleyen turistler, yamaçlarda fotoğraf çektirdi.

Fransız turist Melissa Lakes, AA muhabirine, havaların ısınmasıyla yeryüzünün renklendiğini, arkadaşlarıyla geldiği bölgede de bu duruma şahit olduğunu belirterek, "Beş gündür Kapadokya'dayız. Hem hava şartlarının güzelliği hem de balonların oluşturduğu manzara harika." dedi.

Rus turist Tatyana Vitaliev ise uzun süredir Kapadokya ve bölgenin simgelerinden sıcak hava balonlarını izlemek istediğini, ailesiyle geldiği bölgede ilkbaharın güzellikleriyle de karşılaştığını ifade ederek, "Kapadokya sanki rüya gibi bir yer. Buradaki atmosferi hissetmek bile bence çok etkileyici. Çevremdeki manzarayı izledikçe tüylerim diken diken oluyor. Kapadokya, herkesin mutlaka görmesi gereken bir yer." diye konuştu.

Sıcak hava balon pilotu Ahmet Sarıtaş da olumsuz hava koşullarından dolayı bir süredir gerçekleştirilemeyen balon turlarının yeniden başlatıldığını anlattı.

Gayet keyifli bir uçuş gerçekleştirdiklerini vurgulayan Sarıtaş, "Peribacaları bölgenin güzelliği, onların manzaraya her zaman katkısı var. Onun dışında, baharda vadi içlerinde uçtuğumuzdan dolayı çiçek açmış ağaçlar turistlere güzel bir görsel sunuyor." şeklinde konuştu.

Sıcak hava balonları, Kılıçlar, Güllüdere ve Aşıklar Vadisi üzerinde yaklaşık bir saat boyunca gezdi.



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