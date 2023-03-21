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İç Anadolu'da 4 ilde depremlerde hayatını kaybedenler için hatıra ormanı oluşturuldu

AA

İç Anadolu'da 4 ilde depremlerde hayatını kaybedenler için hatıra ormanı oluşturuldu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir, Niğde, Kırıkkale ve Kayseri'de, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına "Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Nevşehir'de Kahveci Dağı'ndaki fidan dikim töreninde Vali İnci Sezer Becel, Türkiye'nin afet ülkesi olduğunu ve bu afetlere karşı tedbirler alarak yaşamanın öğrenilmesi gerektiğini söyledi.

Vatandaşların afetlere hazırlanması konusunda çaba sarf edilmesi gerektiğini vurgulayan Becel, "Tabiatla inatlaşmak yerine, tabiatın diline uygun yapılaşmayla insanların güvenli şekilde yaşamasını sağlamak durumundayız." dedi.

Depremlerde yaşamını kaybedenlere rahmet dileyen Belediye Başkanı Mehmet Savran da Nevşehir'i modern, depreme dayanıklı ve yeşili bol bir şehir yapmak adına çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Daha sonra protokol üyeleri, öğrenci ve vatandaşlar, görevlilerce dağıtılan fidanları toprakla buluşturdu.

- Niğde

Niğde'de, Adana kara yolunun 4. kilometresinde oluşturulan hatıra ormanında düzenlenen törende, İl Müftüsü Osman Ayas dua okudu.

Ardından 500 çam fidanı, toprakla buluşturuldu ve can suyu verildi.

Törene, Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Belediye Başkan Yardımcısı Mikail Aksungur, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, Niğde Orman İşletme Müdürü Harun Akdoğan, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Kırıkkale

Kırıkkale'de, Samsun kara yolu yanındaki Yeni Mezarlık'ta oluşturulan Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı'nda Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına 1000 sedir ve çam fidanı dikilerek, can suyu verildi.

Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, depremlerde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Depremin ardından Hatay'ın Antakya ilçesinden Kırıkkale'ye gelen depremzedelerden 76 yaşındaki Hatice Yılmaz da "Deprem bizi çok üzdü ancak böyle ağaçlandırma falan yapılınca mutlu olduk. Ne yapalım, yapacak bir şey yok. Fidanları hayatını kaybedenlerin anısına dikiyoruz. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara da geçmiş olsun diyorum." diye konuştu.

- Kayseri

Kayseri'de Orman Bölge Müdürlüğünce Kocasinan ilçesi Kuşçu Mahallesi'nde Deprem Şehitleri Ormanı oluşturuldu.

Yaklaşık 50 dekarda kurulan ormanda, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Müftülüğü personeli ile AFAD, UMKE ve 112 ekipleri, 5 bin sedir ve karaçam fidanını toprakla buluşturdu.

Etkinlikte depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

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