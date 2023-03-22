Ürgüp'te zabıta ekipleri gıda denetimi yaptı

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde zabıta ekipleri, ramazan ayı öncesi ilçe merkezindeki iş yerlerinde gıda güvenliği denetimi gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, market, fırın, manav, çay ocağı ve lokantaları denetleyerek, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, terazi ölçümleme kontrolü, raf-kasa fiyat kontrolü ve son kullanma tarihi denetimi yaptı.

Vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerine ulaşmaları amacıyla gerçekleştirilen denetimde, görülen eksikler için işletme yetkilileri uyarılarak, noksanlığın giderilmesi için süre verildi.



Haksız kazanç veya gıda güvenliği sorununun görüldüğü iş yerleri hakkında tutanak tutulup, Ticaret İl Müdürlüğüne iletildi.



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