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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir'de çiftçilere kuru fasulye tohumu dağıtıldı

AA

Nevşehir'de çiftçilere kuru fasulye tohumu dağıtıldı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, "Atıl araziler tohumla buluşuyor" sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında düzenlenen törende, çiftçilere kuru fasulye tohumu desteği verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) çerçevesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Vali İnci Sezer Becel'in katıldığı programda, 176 üreticiye yüzde 75'i hibe olmak üzere 44 bin 600 kilogram kuru fasulye tohumu teslim edildi.

Vali Becel, gazetecilere, il genelinde 693 çiftçiye nohut, mercimek, kuru fasulye, aspir ve ay çiçeği tohumu dağıtılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"İlimiz genelinde bakliyat ve yağlık tohum dağıtımı yapıyoruz. 5,8 milyon lira bütçesi olan bir proje. Bu kapsamda 149 ton tohum dağıtacağız. Gıdanın stratejik önemi her geçen gün ortaya çıkıyor. Gıda üretimini destekleyerek çiftçilerimizin üretimine daha fazla katkı sunmayı, ilimizde ekimi başarılı olan ürünlerin de yaygınlaştırılmasını sağlamayı hedefliyoruz."

Çiftçi Abdullah Aydın, tohum desteğinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Destek kapsamında 450 kilogram tohum alıyorum. Amacımız üretime katkı sunabilmek. Hibe tohum dağıtımı bizim için çok faydalı oluyor." diye konuştu.

Ekrem Donat da belirli aralıklarla farklı ürünler ektiği arazisinde bu yıl fasulye üreteceğini belirterek, imkan sağlayanlara teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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