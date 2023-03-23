İç Anadolu'daki öğrenci yurtlarında kalan depremzedelerin ilk iftarı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İç Anadolu'daki öğrenci yurtlarında kalan depremzedelerin ilk iftarı

AA

İç Anadolu'daki öğrenci yurtlarında kalan depremzedelerin ilk iftarı

NEVŞEHİR (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Niğde ve Kırıkkale'deki KYK yurtları ve misafirhanelerde konaklayan depremzedeler ilk iftarlarını evlerinden uzakta yaptı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin etkilediği illerden ayrılarak geldikleri Nevşehir'de, KYK Kız Öğrenci Yurdu'ndaki 322 depremzede iftar sofrasında buluştu.

Ezanın okunmaya başlamasıyla depremzedeler oruçlarını açtı.

Öğrenci yurdundaki ilk iftarın menüsünde domates çorbası, tavuk, pilav ile revani yer aldı.

- Kayseri

Kayseri'de Melikgazi Kız Öğrenci Yurdu'nda konaklayan 1150 depremzedeye iftarda 3 çeşit yemek, tatlı ve hurma ikram edildi.

Depremzedelerden Hacı Kıraç, Kahramanmaraş'tan 25 gün önce geldiklerini belirterek, "Memleketimizden uzakta ramazana başladık. Burukluk var tabii ama devletimizden milletimizden, Kayseri halkından Allah razı olsun. Yurtta bize çok iyi bakıyorlar." dedi.

Fatma Kıraç ise her türlü ihtiyaçlarının yetkililer tarafından giderildiğini belirtti.

Halit Hennep de evinde yapılan iftarın yerini hiçbir şeyin tutmayacağını ancak bu zor günlerde devletin kendilerini yalnız bırakmadığını kaydetti.

- Yozgat

Depremin ardından Adalet Bakanlığı Yozgat Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezi'nde misafir edilen depremzedeler de ilk iftarı yaptı. Eğitim merkezi yemekhanesinde pişirilen yemekler depremzedelere ikram edildi.

Malatya'dan gelen depremzede Bayram Kurt, Yozgat'ın misafiri olduklarını söyledi.

Yozgat halkına ve kaldıkları merkezin tüm personeline teşekkür eden Kurt, "Aile ortamını bize hiç aratmadılar sağ olsunlar. Bizim evimizde hasar var. Evimizde olmak isterdik ama nasip buradaymış. Bu da Allah'ın bir hikmeti, Yozgat'ta oruç tutmak nasipmiş." diye konuştu.

Adalet Bakanlığı Yozgat Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezi Destek Hizmetleri ve İnsan Kaynakları Şube Müdürü Volkan Sandıkçı da 450 depremzedeyi misafir ettiklerini belirtti.

Sandıkçı, depremin ilk gününden itibaren depremzeleri ağırladıklarını ifade ederek, "Ramazan dolayısıyla bugün ilk sahur ve iftarımızı yaptık." dedi.

- Niğde

Depremlerinden ardından Niğde'de yurtlara yerleştirilen yaklaşık 3 bin 670 afetzede, ilk iftarını açtı.

Ömer Halisdemir Öğrenci Yurdu'nda kalan Doğan Şahin, yurtlarda her şeyin çok güzel olduğunu belirterek, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bundan iyisi can sağlığı. Yemek verenlerimiz olsun, burada çalışanlarımız olsun, Allah razı olsun. Çok iyi ilgileniyorlar. Ramazan tabii memleketteki gibi olmuyor, biraz buruk geçiyor ama yine de şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

İskenderun'dan gelen Ramazan Balcı da "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bu işlerde emeği geçenlerden Allah razı olsun. Her şey güzel, daha da iyi olacak, kötü günler geride kaldı. Ramazan güzel geçiyor, Allah bugünümüzü aratmasın." dedi.

Durmuş Altın ise emeği geçen herkese teşekkür etti.

- Kırıkkale

Kırıkkale'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 770 depremzede ilk iftarlarını yaptı.

Yemeklerini alan depremzedeler, okunan ezanın ardından oruçlarını açarak dua etti.

Depremzedelerden Ayşe Özer, "Her şeye rağmen güzel. Daha zor şartlarda olabilirdik. Allah devletimize zeval vermesin. Güç kuvvet versin. Ortamımız, yemeklerimiz güzel. 3-4 çeşit yemek çıkıyor. Şükrediyoruz. Çok büyük afetlerden çıktık, zorluklar yaşadık. Şu anda yurtta gayet güzel yaşıyoruz. Biz devletimize güveniyoruz. Her zaman bizim arkamızda, biz de onların destekçisiyiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nevşehir'de çiftçilere kuru fasulye tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Nevşehir'de çiftçilere kuru fasulye tohumu dağıtıldı
Ürgüp'te zabıta ekipleri gıda denetimi yaptı
YEREL HABERLER Ürgüp'te zabıta ekipleri gıda denetimi yaptı
Nevşehir'de 7 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Nevşehir'de 7 düzensiz göçmen yakalandı
İç Anadolu'da 4 ilde depremlerde hayatını kaybedenler için hatıra ormanı oluşturuldu
YEREL HABERLER İç Anadolu'da 4 ilde depremlerde hayatını kaybedenler ...
Kızılırmak'ta kaçak yollarla balık avlayan 4 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kızılırmak'ta kaçak yollarla balık avlayan 4 şüpheli ...
Depremde hayatını kaybeden turist rehberleri için Nevşehir'de mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Depremde hayatını kaybeden turist rehberleri için ...
Kapadokya'da balonlar çiçek açan ağaçlarla kaplı vadilerde uçtu
YEREL HABERLER Kapadokya'da balonlar çiçek açan ağaçlarla kaplı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.