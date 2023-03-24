Başkan Savran, başarılı sporcuları tebrik etti

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Antalya'da düzenlenen, 15 Temmuz Şehidi Muhammet Oğuz Kılınç Türkiye Wushu Kungfu Şampiyonası'ndan 18 madalya ile dönen sporcuları tebrik etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Wushu Kungfu Federasyonu tarafından Antalya'nın Kemer ilçesinde Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda 5-8 Mart ve 17 Mart'ta gerçekleştirilen müsabakalara Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 24 sporcu ile katıldı.

Nevşehirli sporcular, 6 birincilik, 7 ikincilik ve 5 üçüncülük elde ederek 18 madalyanın sahibi oldu.

Kente dönen sporcuları ve antrenörlerini başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Savran, şampiyonada başarı gösteren sporcuların, uluslararası yarışmalar öncesi düzenlenecek milli takım hazırlık kamplarına katılacağını, kendilerinden yeni başarılar beklediklerini belirtti.



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