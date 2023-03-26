Avanos'un seramiğinden etkilenip heykeltıraş oldu, 25 yıldır özgün eserler yapıyor

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Konya'dan turist olarak geldiği Nevşehir'in Avanos ilçesinde seramik ustalarından etkilenerek heykeltıraş olmaya karar veren 50 yaşındaki İsmail Sever, ortaya çıkardığı özgün eserlerle 25 yıldır sanatını icra ediyor.

Kapadokya'yı ziyaret eden yerli ve yabancı konukların uğrak merkezlerinden, el sanatlarıyla tanınan Avanos'u ilk defa arkadaşlarıyla 1991 yılında ziyaret eden Sever, gezdiği çanak ve seramik atölyelerinde ustaların yaptığı çalışmaları izledi.

Hangi mesleğe yöneleceğine karar verme aşamasındayken gerçekleştirdiği bu ziyaret, Sever'in yaşamını şekillendirdi. Gezi programının ardından yaşadığı şehir Konya'ya dönen Sever, burada kursiyer olarak çeşitli atölye eğitimlerine katılmaya başladı.

- Eserlerini turistlerin beğenisine sunuyor

Seramikte kendi tarzını bulan Sever, sanat yolculuğuna başladığı Avanos'ta açtığı atölyede çeşitli eserler ortaya çıkarıyor. Sever, seramik ve heykeltıraşlığı buluşturduğu atölyesinde yaptığı eserleri ilçedeki satış galerisinde turistlerin beğenisine sunuyor.

İsmail Sever, AA muhabirine, kendi kendini "acaba ne yapabilirim?" sorusuyla meşgul ettiği dönemde, sıradan bir gezi için geldiği ilçenin yaşama bakışını değiştirdiğini belirterek, bir nevi vefa çerçevesinde faaliyetlerine Avanos'ta devam ettiğini söyledi.

Aldığı eğitimlerin ardından çalışmalarına memleketi Konya'da başlayan, 2011 yılından beri de Avanos'ta sürdüren Sever, şöyle konuştu:

"Kapadokya'ya gezmeye geldiğimde Avanos'ta seramikle tanıştım. Konya'ya döndüğümde, seramikle uğraşan arkadaşlarımın atölyesinde uğraşmaya başladım. Selçuk Üniversitesindeki heykeltıraş bir akademisyenin atölyesinde 2 yıl çalışıp eğitim aldım. Bir süre Konya'da kaldıktan sonra 12 yıldır yalnız şekilde Avanos'ta çalışıyorum. Avanos'ta insanların çalışkan olmaları benim de bir arayış içinde olmam, beni buna yönlendirdi. Bu mesleği sevdim çünkü insanlar çalışırken mutluydu. Ben de gençtim, bir şey yapmam gerekiyordu. Buraya geldikten sonra insanların çamurla çalışarak yaptıklarını gördüğümde 'ben bu işi yapmalıyım' dedim. Etrafımda hep iyi ressam ve heykeltıraşlar oldu. Hep aynı şeyi söylediler 'çalış, çalış, çalış' dediler. Sonuçta da böyle eserler çıkardık. Bu işi hobi olarak yapıyorsanız stresinizi alabilir ama meslek olarak yapıyorsanız stresli. İyi bir şey çıkarmak için çok çalışmak, 'oldu mu?' sorusunu kendinize sormak insanı yoruyor."

Bir iş alanında başarıyı yakalamak için yeteneğin değil, yılmadan çalışmanın ana şart olduğunu ifade eden Sever, "Baktığımda çalışkan insanlara çok imreniyordum. Tabi bugünleri hayal edemiyordum. Yetenek ikinci planda, tutkulu olmak gerekiyor. Çalışmak ve araştırmak çok önemli." diye konuştu.

- "Eserleri yaklaşık 1,5 ayda tamamlıyorum"

İlçedeki atölyelerde geleneksel çanak ve çömlek çalışmalarının yoğun yapıldığını, kendisinin ise hayal gücünü eserlerine yansıtmaya çalıştığını anlatan Sever, seramik çamuruna şekil verip fantastik heykeller ortaya çıkardığını söyledi.

Çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü dile getiren Sever, "Üzerinde çalıştığım eserleri, büyüklüğü, ebadı ve kuruma süresine göre yaklaşık 1,5 ayda tamamlıyorum. Yapım aşamasından sonra 1020 derecede fırınlanıyor, boyandıktan sonra 1040 derecede tekrar fırınlıyoruz." dedi.

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