Ürgüp'te, depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit programı düzenlendi.

Belediye tarafından Musalla Camisi'nde gerçekleştirilen programda, hafızlar Alpcan Çelik, Mustafa Alphayta ve Aziz Hardal Kur'an-ı Kerim ve mevlit okudu, dua edildi.

Programın akabinde kılınan teravih namazının ardından cami çıkışında vatandaşlara şerbet ve lokma ikramında bulunuldu.

Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, gazetecilere, her yıl ramazana yönelik çok sayıda etkinlik düzenlediklerini, yaşanan felaket nedeniyle bu yıl Kur'an-ı Kerim ve duaların yükseldiği programlar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Depremlerde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyen Aktürk, belediye olarak 6 Şubat'tan beri depremin etkilediği illerde çalışmalara katıldıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.