Nevşehir'de "Yumurta-yı Hümayun" ve "Pinokyo" adlı oyunlar sergilendi

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) , "Yumurta-yı Hümayun" adlı oyun tiyatro severler için sahnelendi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurtuluş Bilgilioğul'un yazdığı, Tahsin Murat Demirbaş'ın yönettiği "Yumurta-yı Hümayun" adlı tiyatro oyunu, NEVÜ Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelendi.

İzleyicilerin ilgiyle seyrettiği oyunun ardından NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, oyuncuları tebrik etti.

Etkinliğe, üniversitenin akademik ve idari personeli ile tiyatroseverler katıldı.

- "Pinokyo" çocuklar için sahnelendi

Nevşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, "Pinokyo" adlı oyunu kentteki depremzede çocuklar için sahneledi.

İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden geldikleri Nevşehir'de yaşayan afetzede ailelerin çocuklarına yönelik etkinlik düzenledi.

Bir otelin konferans salonundaki programda, Gökhan Eryılmaz'ın yönettiği, Efza Nur Türkdönmez, Osman Gündüz, Gökçe Yiğit, Rafet Atan, Ali Sesveren, Mehmet Eren Çırak ve Rabia Özcan'ın rol aldığı "Pinokyo" adlı oyunu çocuklar ilgiyle izledi.

Etkinliğin ardından çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

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