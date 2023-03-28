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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir'den deprem bölgesine 4 bin gıda kolisi gönderildi

AA

Nevşehir'den deprem bölgesine 4 bin gıda kolisi gönderildi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesi tarafından, Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören Hatay'daki depremzedelere dağıtılmak üzere 4 bin gıda kolisi gönderildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından tüm birimleriyle seferber olan Nevşehir Belediyesi, ramazan ayında da afetzedeler yararına faaliyetler sürdürüyor.

Belediyenin öncülüğünde hazırlanan 4 bin gıda kolisi, üç tır ve bir kamyona yüklenerek Hatay'a gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Savran, kentte konuk edilen ve depremden etkilenen illerde yaşamlarına devam eden afetzedelere her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülke olarak yüzyılın felaketini yaşadık. Bu ağır tabloyu devlet, millet hep birlikte sarmaya çalışıyoruz. Ancak beraber olursak yaraları sarmamız mümkün. Devletimiz tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde canla başla çalışıyor. Bizler de Nevşehir Belediyesi olarak bu konuda üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Toplum olarak birlik ve beraberliğimizin güçlendiği bu mübarek ayda, sosyal desteklerimizi de artırarak sürdüreceğiz."

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