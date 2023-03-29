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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devlet desteği ile kurduğu fabrikada ürettiği çömlekleri ihraç ediyor

AA

Devlet desteği ile kurduğu fabrikada ürettiği çömlekleri ihraç ediyor

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in Avanos ilçesinde, çanak ustası Halim Bülent Sönmez, kurduğu fabrikada geleneksel yöntemler ve teknolojiyi bir araya getirerek ürettiği çömlekleri çeşitli ülkelere ihraç ediyor.

Yaklaşık 27 yıl ilçedeki çanak atölyelerinde geleneksel tezgahlarda çalışarak üretime katkı sunan 47 yaşındaki Sönmez, 2013 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteği ile seri üretim yapabileceği fabrika kurdu.

TKDK'nin makine, ekipman ve inşaat malzemesine yönelik hibe desteği ile 1500 metrekaresi kapalı 4 bin 200 metrekare alana fabrika kuran Sönmez, 15 kişiye istihdam sağlıyor.

Kızılırmak'ın eski yataklarından elde edilen kırmızımsı alüvyonlu topraktan elde edilen çamurla yöresel ürünleri geleneksel yöntemlerle üreten Sönmez, fabrikada çömlek, tabak, tepsi, güveç çanağı gibi mutfak ürünlerinin seri üretimini yapıyor.

Sönmez, işçilerle birlikte üretime destek vermesinin yanı sıra geleneksel tezgahta çamura şekil vererek testi, vazo gibi ürünleri yapmaya da devam ediyor.

Aylık 100 bin adet topraktan mutfak eşyasının üretildiği ve üretimin yüzde 60'ının ihraç edildiği fabrika, ilçe ekonomisine yılda 5 milyon liradan fazla katkı sağlıyor.

Halim Bülent Sönmez, AA muhabirine, ilçede Hitit döneminden beri yapıldığı bilinen çanak çömlekçiliğin, yöre halkının en önemli geçim kaynağı olduğunu belirtti.

Sözmez, 10 yaşından beri çanak atölyelerinde çalıştığını vurgulayarak, "Burada 5 bin yıldır çömlekçilik yapıldığı için Avanos halkının çocukluktan beri çalıştığı tek iş çömlekçiliktir. Çömlekçinin yanında işe başlar, önce çırak, sonra kalfa, daha sonra ustalığa geçilir ve o şekilde devam edilir." dedi.

Kızılırmak'ın tarımın yanı sıra el sanatlarına da olumlu katkısının bulunduğunu anlatan Sönmez, Kapadokya'nın turizm bölgesi olmasının ise üretilen ürünlerin kolaylıkla pazarlanmasına zemin hazırladığını ifade etti.

Sönmez, atölyelerde mesleği öğrenmeye çalıştığı yıllarda, ilçede çanak satışı yapılan iş yerlerindeki bazı çömleklerin farklı illerden getirildiğine şahit olduğunu ve fabrika açma hayali kurmaya başladığını ifade ederek, bu hayaline devlet desteği sayesinde kavuştuğunu dile getirdi.

Fabrika alanını genişleterek, üretim ve istihdama sağladıkları katkıyı artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Sönmez, ürünlerini bazı Avrupa ve Orta Asya ülkeleri ile ağırlıklı olarak Suudi Arabistan'a ihraç ettiklerini kaydetti.

Sönmez, üretimi yapılan malzemelerin ebadına göre 15-20 gün kurumaya bırakıldığını, daha sonra ise bin derece sıcaklıktaki fırınlarda pişirilerek kullanıma hazır hale getirildiğini sözlerine ekledi.

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