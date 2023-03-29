Kapadokya'da kar yağışı etkili oldu

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NEVŞEHİR (AA) - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da etkili olan kar yağışı, baharda açan çiçekleri beyaz örtüyle kapladı.

Nevşehir'de gece başlayan yağmur, öğle vakti kara dönüştü.

Kısa sürede zemini kaplayan kar, kentin turistik merkezlerinden Ürgüp ilçesi ile Ortahisar, Uçhisar ve Göreme beldelerindeki vadilerde, kış aylarını aratmayan görüntüler ortaya çıkardı.



İlkbaharın gelişiyle açan çiçekler ile kar, Kapadokya'nın manzarasına farklı bir görünüm kattı.

Bölgede, sabah saatlerinde müze ve ören yerlerini ziyaret eden turistler, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ve kar yağışının başlamasının ardından vakitlerini konaklama tesislerinde ve kapalı mekanlarda geçirdi.

Meteoroloji verilerine göre, bölgede kar yağışı gecenin ilerleyen vakitlerine kadar aralıklarla devam edecek.

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