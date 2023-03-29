Bisikletle oryantiring yarışları Kapadokya'da başladı

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NEVŞEHİR (AA) - Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Nevşehir'de düzenlenen bisikletle oryantiring yarışları başladı.

Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Fransa, Macaristan, Litvanya, Portekiz, Slovenya ve İngiltere'den 106 sporcunun katıldığı yarışların ilk etabı olan "hedef bulma", Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyünde yapıldı. Köy çıkışındaki başlama noktasında bir araya gelen sporcular, hazırlıklarını tamamladı.

Daha sonra kendilerine dağıtılan ve güzergahta yön bulmalarını sağlayacak haritaları bisikletlerine yerleştiren yarışmacılar, köyün çevresindeki 5 kilometrelik parkurda mücadele etti.

Parkuru İngiltere'den Tom Gibbs 1 saat 13 dakika 40 saniye, Slovenya'dan Marco Dudic 1 saat 14 dakika 55 saniye, Belçika'dan Dirk Deijgers 1 saat 16 dakika 23 saniyede tamamladı.

Yarışlar, yarın Ortahisar beldesinde "uzun mesafe", 31 Mart Cuma Göreme beldesinde "karma bayrak" etabıyla devam edecek.

Organizasyon kapsamında, hafta sonunda "Bisikletle Oryantiring Türkiye Şampiyonası" ile "Uluslararası Kapadokya Bisikletle Oryantiring Kupası" yarışları da gerçekleştirilecek.

Uluslararası Oryantiring Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Nermin Fenmen, gazetecilere, "Yarışmalara 40'ı yabancı olmak üzere 106 sporcu katılıyor. Kapadokya bu spor için çok ideal bir parkur. Parkurlarda hedef noktalarını işaretliyoruz. Oryantiring yarışmasının birtakım zorlukları olmasına rağmen sporcular bu parkurları seviyor." dedi.

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