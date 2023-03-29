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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir'de kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

AA

Nevşehir'de kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kentte öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar, soğuk havayla yollarda buzlanmaya neden oldu.

Nevşehir-Aksaray kara yolu Örnek Evler mevkisinde, ağır tonajlı araçların ilerlemekte güçlük çekmesinden dolayı ulaşımda aksama yaşanırken, Avanos yolunda ise tipi trafiğin bir süre durmasına neden oldu.

Karayolları 67. Şube Şefliği ekipleri yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kent merkezinde ise Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda iş makinesi ve personelle çalışmasını sürdürdü.

Belediye Başkanı Mehmet Savran, ekipleri çalışma alanlarında denetledi.

Kentin yüksek noktalarında kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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