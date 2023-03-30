Kapadokya'da peribacaları ve baharda açan çiçekler karla kaplandı

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NEVŞEHİR (AA) - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da etkili olan kar yağışı, peribacalarını ve baharda açan çiçekleri beyaz örtüyle kapladı.

Nevşehir'de dün başlayan kar yağışı yer yer etkisini devam ettirdi.

Kentin turistik merkezlerinden Avanos ilçesi sınırlarındaki Çavuşun ve Paşabağları bölgelerindeki peribacaları ve vadiler karla kaplanırken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

İlkbaharın gelişiyle açan kayısı ağaçlarının çiçekleri ile kar, Kapadokya'nın manzarasına farklı bir görünüm kattı.

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