Bisikletle oryantiring yarışları Nevşehir'de devam ediyor

NEVŞEHİR (AA) - Uluslararası Kapadokya Bisikletle Oryantiring Kupası ve Bisikletle Oryantiring Türkiye Şampiyonası, Nevşehir'de sürüyor.

Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Fransa, Macaristan, Litvanya, Portekiz, Slovenya ve İngiltere'den 160 sporcunun katıldığı yarışlar, Göreme beldesinde devam etti.

Orta mesafe yarışında erkekler elit kategorisini Portekiz'den Daniel Marques 54 dakika 2 saniyede, Macaristan'tan Agoston Fekete 58 dakika 58 saniyede, Bulgaristan'dan Ildar Minhev 1 saat 9 dakika 8 saniyede tamamladı.

Kadınlar elit kategorisini ise Bulgaristan'dan Hristina Kozareva 1 saat 15 dakika 57 saniyede, Bulgaristan'dan Gergana Stoychev 1 saat 37 dakika 41 saniyede, Türkiye'den Gülşah Bircan Akpınar 1 saat 38 dakika 47 saniyede bitirdi.

Yarışlar, yarın Avanos’ta "sürat" etabıyla devam edecek.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Tekin Çolakoğlu, bisikletle oryantiring yarışmasının dünyada yeni olduğunu, Türkiye’de geliştirmeye çalıştıklarını, Kapadokya bölgesinin bu yarışma için çok güzel, zevkli ve eğlenceli ortam sunduğunu belirtti.

Yabancı sporcuların Kapadokya’ya "taş ormanlar" dediğini aktaran Çolakoğlu, "Çok güzel bir yarışma parkuru. Bisikletli oryantiring için çok değerli. İlerleyen yıllarda belki daha geniş çaplı organizasyonları ülkemize alabilir, burada yapabiliriz. Daha fazla sayıda katılım olan bir branşımız koşarak oryantiringi geçmiş yıllarda yine Kapadokya bölgemizde yapmıştık. Yaklaşık 1500 sporcunun katıldığı organizasyonlar düzenlemiştik. Önümüzdeki yıllarda yine koşarak oryantiring kapsamında Kapadokya bölgemizde yine ulusal ve uluslararası ölçekte organizasyonlar düzenlemeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Kapadokya’nın çok değerli bir bölge olduğunu vurgulayan Çolakoğlu, "Bölge olarak çok güzel. Bu değerleri ve ülkemizi mutlak surette uluslararası arenada duyurmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda çocuklarımızın ve gençlerimizin spor yapmasını teşvik etmek, onlara spor ortamı sağlamak adına da çok değerli." ifadelerini kullandı.

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