Nevşehir'de düzenlenen bisikletle oryantiring yarışları tamamlandı

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de düzenlenen Uluslararası Kapadokya Bisikletle Oryantiring Kupası ve Bisikletle Oryantiring Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından gerçekleştirilen, Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Fransa, Macaristan, Litvanya, Portekiz, Slovenya ve İngiltere'den 160 sporcunun katıldığı yarışlar, Avanos ilçesindeki sürat yarışıyla tamamlandı.

Avanos Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yarışta sporcular, kategorilerine göre ilçenin bazı cadde ve sokaklarını içeren çeşitli güzergahlarda bitiş çizgisine en kısa sürede ulaşabilmek için pedal çevirdi. 19 farklı kategoride düzenlenen yarışların ardından ödül töreni düzenlendi.

Avanos Kaymakamı Olgun Öner, Belediye Başkanı Celal Alper İbaş ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir tarafından dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

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