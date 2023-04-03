Otizmli çocuklar düzenlenen şenlikte aileleriyle birlikte eğlendi

NEVŞEHİR (AA) - Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Nevşehir Özel Eğitim Anaokulu tarafından düzenlenen şenlikte otizmli çocuklar aileleriyle birlikte eğlendi.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Nevşehir Özel Eğitim Anaokulu tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kompleksi içerisindeki 3 nolu çim sahada Otizm Farkındalık Şenliği düzenlendi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Belediye Başkanı Mehmet Savran, İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir’in katıldığı şenlik, otizmli çocuklar ve aileleriyle gerçekleştirilen otizm farkındalık yürüyüşüyle başladı.

Yürüyüşün arından otizmli çocuklar kendileri için hazırlanan oyun alanlarında aileleriyle doyasıya eğlendi.

Çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Vali Becel, yaptığı açıklamada, otizmli çocuklar için farkındalık etkinliği düzenlendiğini belirterek, eğitimle engellerin azaldığını belirterek, "Eğitim imkanı verildiği zaman, fırsat tanındığı zaman engelin çocuklar için önlerini kapatacak bir durum olmadığını, toplumla kaynaşabileceklerini, becerilerinin artabileceğini, ailelerinin de yanında olduğunda bu becerilerin daha da artabileceğini göstermek açısından bu etkinlikler yapılıyor." dedi.

Özel eğitim anaokuluna ciddi bir ihtiyaç olduğunu ve sayısının artırılacağını kaydeden Vali Becel, "İhtiyaç duyan tüm velilerimize çocuklarının düzgün, doğru eğitim alabileceği okul imkanları sunmuş olacağız. Hiçbirimizin yarın ne olacağı belli değil. Her birimiz birer engelli adayıyız ama önemli olan engellerimizle birlikte yaşayabilmek, şehirleri, mekanları çevreyi yaşanabilir kılmak." diye konuştu.

Becel, çocukların önündeki engelleri toplumdaki diğer bireylerin azaltması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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