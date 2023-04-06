Uluslararası Kapadokya Oryantiring Haftası Yarışları 10-16 Nisan'da yapılacak

NEVŞEHİR (AA) - İlk kez düzenlenen Uluslararası Kapadokya Oryantiring Haftası Yarışları 10-16 Nisan’da Nevşehir'de gerçekleştirilecek.

NEO Doğa Sporları Kulübü’nden yapılan açıklamada, yarışların Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Oryantiring Federasyonu denetiminde, Ürgüp Kaymakamlığı, Göreme Belediyesi ve Mustafapaşa köyü muhtarlığı desteğiyle Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, NEO Doğa Sporları Kulübü ve EON Turizm Acentesi iş birliğinde 10-16 Nisan tarihlerinde Göreme ve Mustafapaşa'da yapılacağı belirtildi.

Kapadokya bölgesinin oryantiring sporu için dünya arenasında eşine rastlanmayan arazi yapısına sahip olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Kapadokya Oryantiring Haftası Yarışları, yabancı sporcular tarafından arazinin taş, orman olarak nitelendirildiği için sporcuların bölgeye alışmaları için 10-12 Nisan günlerinde antrenman ile geçecek. 14 ülkeden 167 kadın ve erkek sporcunun mücadele edeceği yarışlar 13-14 Nisan’da Göreme’de, 15-16 Nisan’da Mustafapaşa’da yapılacak. Yarışmacılar altın madalya için 30 farklı yaş kategorisinde kıyasıya mücadele edecek. Türk sporcuların milli takım sıralamasını da etkileyeceği yarışların ödül töreni 16 Nisan’da Mustafapaşa’da gerçekleştirilecek. İlerleyen yıllarda bölgenin bu farklı yüzünü de ön plana çıkararak spor turizm faaliyetleriyle çeşitlendirmeyi ve daha fazla katılımcıyı hedeflemekteyiz. Özellikle doğada yapılan sporumuzla Kapadokya bölgesine doğa turizmiyle katkı sunmayı diliyoruz."

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