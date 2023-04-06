Nevşehir'de öğrencilere itfaiye tanıtıldı

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, çeşitli okullardan gelen öğrencileri ağırladı.

Nevşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hacı Mesut Çetin Anaokulu öğrencileri, "Meslekleri tanıyalım" dersi kapsamında İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

Öğrencilere itfaiye araçları tanıtılarak yangın türleri, itfaiyenin görevleri, yangın söndürmede kullanılan kıyafet, araç ve malzemelerle ilgili teorik bilgi verildi.

Bilgilendirmenin ardından öğrenciler, itfaiye araçlarına binerek personelle fotoğraf çektirdi.

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