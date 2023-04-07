Kapadokya'daki Kızılçukur Vadisi ve tarihi manastır FPV dronla görüntülendi

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NEVŞEHİR (AA) - Her yıl dünyanın dört bir tarafından gelen turistlerin ilgisini çeken Kapadokya bölgesindeki Kızılçukur Vadisi ve kayadan oyma tarihi Kızlar Manastırı, FPV dronla görüntülendi.

Doğal, tarihi ve kültürel değerleriyle tanınan Kapadokya'da milyonlarca yıl önce oluşan peribacaları, yeryüzünden bakıldığında hayran bırakan görsel güzelliğini havadan izlendiğinde de cömertçe sunuyor.



Yürüyüş turları ve çeşitli aktivitelere katılan ziyaretçilerce adeta yeniden keşfedilen tarihi yapılarla bezeli Kızılçukur Vadisi, bölgede gün batımının en güzel izlendiği yer olarak biliniyor.

Nevşehir'e bağlı Ortahisar beldesinden Çavuşin köyü yakınlarına kadar uzanan yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki vadi, farklı renkleri yansıtan jeolojik katmanlardan oluşan yapısıyla da dikkati çekiyor.

İçinde farklı uzunluklarda tünelleri barındıran vadi, freskleri bugüne kadar ulaşan Üzümlü Kilisesi'ne de ev sahipliği yapıyor.

- Kızlar Manastırı yüzlerce yıldır ayakta

Göreme beldesinde, Rahibeler Manastırı olarak da adlandırılan Kızlar Manastırı, bölgeye özgü tüf kayaların oyularak yapılmış 6 katlı tarihi bir yapı olması nedeniyle yerli ve yabancı turistlerce ziyaret ediliyor.

Bölgede peribacaları arasında at ve ATV arazi araçlarıyla düzenlenen turlarda mola noktası olarak belirlenen manastır, odalar, yemek salonu ve şapelden oluşuyor.

Bizans dönemine tarihlendirilen yapı, FPV dron ile farklı açılardan kayda alındı.

Kaya düşmesi riskine karşı bazı alanları ziyarete kapalı tutulan Kızlar Manastırı, bölgeye gelen konuklarca ücretsiz gezilebiliyor.

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