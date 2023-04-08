Kapadokya'daki turizm merkezlerini mart ayında 168 bin turist ziyaret etti

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NEVŞEHİR (AA) - Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Kapadokya'da müze ve ören yerleri mart ayında 168 bin 223 turisti ağırladı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, peribacaları, sıcak hava balonları, yer altı şehirleri, kayadan oyma otel ve kiliseleriyle öne çıkan Kapadokya bölgesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı müzeler arasında Göreme Açık Hava Müzesi, 52 bin 101 kişi ile en fazla ziyaretçi çeken yer oldu.

Zelve Örenyeri'ni 41 bin 908, Kaymaklı Yeraltı Şehri'ni 23 bin 241 yerli ve yabancı turist gezdi.

Kapadokya'daki merkezleri geçen yılın aynı döneminde 133 bin 166 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.



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