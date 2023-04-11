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Nevşehir'de lise öğrencileri tasarladıkları motor sistemiyle "TEKNOFEST"te yarışacak

AA

Nevşehir'de lise öğrencileri tasarladıkları motor sistemiyle "TEKNOFEST"te yarışacak

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de Hüseyin Avni İncekara Fen Lisesi öğrencileri, hazırladıkları projeyle "TEKNOFEST 2023"e katılmaya hak kazandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hüseyin Avni İncekara Fen Lisesi öğrencileri, "TEKNOFEST Akıllı Ulaşım Ön Değerlendirme Yarışması Lise Kategorisi"nde tasarladıkları motor sistemi projesi "İyon air" ile ön elemeyi geçti.

Geleceğin ulaşım teknolojileri alanındaki yaklaşık 1000 projenin katıldığı ve 196 takımın ön elemeyi geçtiği yarışmalarda, Nevşehirli öğrencilerin projesi takdir topladı.

İyon itki motor sistemi projesi, atmosferin iyonosfer katmanındaki iyonların kullanılarak ulaşımda yeni nesil bir sistem geliştirdi.

Projedeki öğrenciler Muhammed Furkan Güç ve Bilal Sayın ile danışman öğretmen Mehmet Fatih Bilgin'den oluşan ekip, 27 Nisan-1 Mayıs arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek "TEKNOFEST 2023 Havacılık ve Uzay Teknolojisi Festivali"nde yarışacak.

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