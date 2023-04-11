Nevşehir Belediyespor Edirnespor'u konuk edecek

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NEVŞEHİR (AA) - TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, ligin 28. haftasında sahasında Edirnespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Belediyespor, yarın Gazi Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta rakibi Edirnespor'u konuk edecek.

İstanbul bölgesi C Klasman hakemlerinden Sercan Yılmaz'ın yöneteceği karşılaşma Nevşehir Belediyespor'un cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Nevşehir Belediyespor oyuncuları karşılaşma öncesi son hazırlıklarını tesislerde tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen teknik direktör Yusuf Tokuş, oyuncularından üç puan beklediğini belirterek, "Son haftalarda sakat ve cezalı futbolculardan dolayı sürekli kadromuzda değişikliklere gidiyoruz. Bu da doğal olarak oyunumuzu etkiliyor. Alışık olduğumuz sistemde ve kadroyla oynayabilseydik sıralamada çok daha farklı yerlerde olabilirdik. Biz çok alt sıralardan buralara geldik. Ligi üst sıralarda bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Nevşehir Belediyespor, grupta 44 puanla 7. sırada yer alıyor.

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